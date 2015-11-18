В ЦИК поступили жалобы из 44 избирательных округов ​в связи с парламентскими выборами

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Обнародовано число избирательных округов, откуда поступили жалобы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Как сообщает Report, председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что жалобы поступили из 44 избирательных округов. Он сообщил, что из остальных округов жалоб не поступало: "В таком случае, как можно утверждать, что выборы в Азербайджане не были прозрачными? Считаю, что выборы прошли в абсолютно нормальной обстановке".

ЦИК в целом аннулировал результаты 58 участков.