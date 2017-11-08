В более чем 20 статей Избирательного кодекса Азербайджана вносятся изменения

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Предлагаются изменения в Избирательный кодекс Азербайджана.

Как сообщает Report, изменения вносятся в статьи 3 (Общее избирательное право), 25 (Обязанности Центральной избирательной комиссии), 31 (Обязанности окружной избирательной комиссии), 42 (Права и обязанности наблюдателей), 47 (Порядок включения граждан в список избирателей и исключения их из списка избирателей), 59 (Проверка избирательными комиссиями достоверности сведений в подписных листах, а также в документах, представленных кандидатами, политическими партиями, блоками политических партийı), 73-1 (Отказ кандидата от кандидатского статуса), 100 (Протоколы голосования избирательных комиссий), 103 (Избирательные урны), 104 (Порядок голосования), 105 (Голосование за пределами помещения для голосования), 106 (Подсчет голосов на избирательном участке), 173 (Регистрация депутатов, избранных в Милли Меджлис), 175 (Принятие решения о лишении мандата депутата Милли Меджлиса), 176 (Проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу во время выборов в Милли Меджлис), 179 (Внеочередные выборы президента), 187 (Отказ кандидата в президенты от статуса кандидата), 212 (Право избираться в члены муниципалитетов), 221 (Отказ зарегистрированных кандидатов в члены муниципалитета от статуса кандидата) и другие статьи Кодекса.

Большинство изменений носят уточняющий и технический характер.

Проект в ближайшее время будет вынесен на обсуждение депутатов.