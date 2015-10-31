В Азербайджане завершилась предвыборная агитация кандидатов в депутаты

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане сегодня в 08:00 завершилась предвыборная агитация кандидатов в депутаты, которые примут участие на предстоящих 1 ноября этого года выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, согласно Календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению выборов в Милли Меджлис Азербайджана V созыва, предвыборная агитация начинается за 23 дня до дня голосования, то есть 9 октября, и прекращается за 24 часа до начала голосования.

Агитацию могли проводить зарегистрированные кандидаты, их уполномоченные представители и поверенные, зарегистрировавшие кандидата политические партии, блоки политических партий, чьи кандидаты были зарегистрированы, их уполномоченные представители и поверенные.