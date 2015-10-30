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    ​В Азербайджане завершается предвыборная агитация кандидатов в депутаты

    Агитация может проводиться до 08:00 завтрашнего дня

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане 31 октября завершится предвыборная агитация кандидатов в депутаты, которые примут участие на предстоящих 1 ноября этого года выборах в Милли Меджлис.

    Как сообщает Report, агитация может проводиться до 08:00 завтрашнего дня.

    Агитацию могут проводить зарегистрированные кандидаты, их уполномоченные представители и поверенные, зарегистрировавшие кандидата политические партии, блоки политических партий, чьи кандидаты были зарегистрированы, их уполномоченные представители и поверенные.

    Согласно Календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению выборов в Милли Меджлис Азербайджана V созыва, предвыборная агитация начинается за 23 дня до голосования, то есть 9 октября, и прекращается за 24 часа до начала голосования.

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