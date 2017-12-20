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    В Азербайджане запрещается планирование пола ребенка при применении вспомогательных репродуктивных технологий

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане запрещается планирование пола ребенка при применении вспомогательных репродуктивных технологий.

    Как сообщает Report, это нашло отражение в статье 12 (право на лечение бесплодия) готовящегося законопроекта "Об охране репродуктивного здоровья".

    В законопроекте отмечено, что за исключением случаев с высокой вероятностью унаследования заболеваний по половой принадлежности, при применении вспомогательных репродуктивных технологий планирование пола ребенка запрещается.

    Проект будет вынесен на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса.

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