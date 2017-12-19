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    В Азербайджане запрещается обследование беременных с целью определения пола ребенка

    Искусственное прерывание беременности по половой принадлежности будет запрещено

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ За исключением высокой вероятности передачи наследственных заболеваний, проведение обследований с целью определения пола ребенка и искусственное прерывание беременности (селективный аборт) по половой принадлежности запрещаются.

    Как сообщает Report, это нашло отражение в готовящемся законопроекте "Об охране репродуктивного здоровья".

    Согласно статье 18 (искусственное прерывание беременности) законопроекта, искусственное прерывание беременности осуществляется в порядке и сроках, предусмотренных законом Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения". Искусственное прерывание беременности у не достигших совершеннолетия лиц осуществляется по их желанию с согласия родителей или иных законных представителей.

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