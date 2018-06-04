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    В Азербайджане запрещается ксенотрансплантация

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане запрещается ксенотрансплантация.

    Как сообщает Report, в связи с этим в закон "О трансплантации человеческих органов и (или же) тканей" внесут новую статью. 

    В дополненной ст. 4-1 (запрещение ксенотрансплантации) отразился вопрос запрещения ксенотрансплантации. 

    Ксенотрансплантация - это трансплантация человеческого органа животному, или наоборот. 

    Проект изменений обсудят на заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения 5 июня.  

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