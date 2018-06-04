Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане запрещается ксенотрансплантация.

Как сообщает Report, в связи с этим в закон "О трансплантации человеческих органов и (или же) тканей" внесут новую статью.

В дополненной ст. 4-1 (запрещение ксенотрансплантации) отразился вопрос запрещения ксенотрансплантации.

Ксенотрансплантация - это трансплантация человеческого органа животному, или наоборот.

Проект изменений обсудят на заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения 5 июня.