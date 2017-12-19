В Азербайджане за селективные аборты будут наказывать

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ За хранение, использование репродуктивных клеток, использование человеческого эмбриона в коммерческих, военных и промышленных целях, а также хранение и использование без согласия пациента извлеченных во время медицинского вмешательства половых желез (их частей) будет налагаться ответственность.

Как сообщает Report, это нашло отражение в готовящемся законопроекте "Об охране репродуктивного здоровья".

В законопроекте говорится, что за нарушение условий и правил использования вспомогательных репродуктивных технологий, за хранение, использование репродуктивных клеток, использование человеческого эмбриона в коммерческих, военных и промышленных целях, а также хранение и использование без согласия пациента извлеченных во время медицинского вмешательства половых желез (их частей), использование репродуктивных клеток и эмбриона с целью клонирования человека, планирование пола ребенка при применении вспомогательных репродуктивных технологий, за исключением высокой вероятности передачи наследственных заболеваний по половой принадлежности, или за прерывание беременности по половому признаку (селективный аборт), в порядке предусмотренном Кодексом административных правонарушений, Гражданским и Уголовными кодексами будет налагаться ответственность.