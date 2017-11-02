В Азербайджане юридическое лицо в суде в качестве представителя сможет представлять только работающее в данном учреждении лицо

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане юридическое лицо в суде сможет представлять только лицо, работающее в данном управлении или организации, или адвокат.

Как сообщает Report, это предусмотрено в изменении в Гражданский процессуальный кодекс.

Второе предложение 69-й статьи (ведение дела через представителей) кодекса дано в новой редакции.

Согласно изменению, юридических лиц в суде могут представлять сотрудники или адвокаты, соответствующим образом уполномоченные в этих целях и основным местом работы которых является данное юридическое лицо, действующие в пределах полномочий, предоставленных им законом, ноpмативно-пpавовыми актами или учредительными документами юридического лица.

Действующий пункт статьи звучит следующим образом: представителями юридических лиц в суде могут быть их оpганы, действующие в пpеделах полномочий, предоставленных им законом, ноpмативно-пpавовыми актами или учредительными документами юридического лица, либо их пpедставители, уполномоченные в этих целях.

Отметим, что проект изменений в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности", в Гражданский процессуальный и Административно-процессуальный кодексы, в целом ограничивающий деятельность института представительства, был обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 31 октября. После обсуждений, сопровождаемых протестом некоторых депутатов, проект был принят путем голосования.

В случае подписания президентом закона, изменение вступит в силу с 1 декабря.