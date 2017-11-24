В Азербайджане вырастет эффективность в подготовке нормативно-правовых актов

© Report

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе законопроекты, подготовленные с целью адаптации законов, а также предусматривающие изменение названий и чисел, будут рассматриваться в одно чтение.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О нормативно-правовых актах".

Пункт 70.3 статьи 70-й (Рассмотрение проектов нормативно-правовых актов) дан в новой редакции, по которой законопроекты о подтверждении или ликвидации подразумевающих отличные от закона правила межправительственных договоров, а также подготовленные с целью адаптации законов, а также предусматривающие изменение названий и чисел, будут рассматриваться в Милли Меджлисе в одно чтение.

Изменения также вносятся в статьи 75-ю (Внесение изменений в нормативно-правовые акты) и 76-ю (Правила ликвидации нормативно-правовых актов) закона.

В закон добавлена статья 83.1.1. Согласно статье, в предусмотренных Конституцией случаях, президентские указы, которые должны получить ратификацию в Милли Меджлисе, после утверждения в парламенте должны быть изданы в течение 24 часов.