В Азербайджане вопрос о выделении специального места курильщикам будет передан на усмотрение работодателей

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Вносятся поправки в законопроект "Об ограничении использования табачных изделий".

Как передает Report, об этом заявили на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Было отмечено, что в обсуждаемом во втором чтении законопроекте предусматривалось выделение работодателями специального места для курильщиков.

Однако, при подготовке проекта в Милли Меджлисе для обсуждения в третьем чтении, в документ внесли поправки. Так, вопрос выделения специальных мест полностью будет передан на усмотрение работодателей, вне зависимости от организационно-правовой формы. То есть, это условие может быть и создано, и нет.