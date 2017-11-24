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    В Азербайджане вопрос о выделении специального места курильщикам будет передан на усмотрение работодателей

    В законопроект внесены изменения

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Вносятся поправки в законопроект "Об ограничении использования табачных изделий".

    Как передает Report, об этом заявили на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

    Было отмечено, что в обсуждаемом во втором чтении законопроекте предусматривалось выделение работодателями специального места для курильщиков.

    Однако, при подготовке проекта в Милли Меджлисе для обсуждения в третьем чтении, в документ внесли поправки. Так, вопрос выделения специальных мест полностью будет передан на усмотрение работодателей, вне зависимости от организационно-правовой формы. То есть, это условие может быть и создано, и нет. 

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