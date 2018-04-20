В Азербайджане вносятся изменения в закон "О СМИ"

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане вносятся изменения в закон "О средствах массовой информации".

Ка сообщает Report, пункт 1 статьи 21 (разрешение на распространение продукции средств массовой информации) закона дан в новой редакции.

Согласно изменениям, лица занимающиеся производством и (или) продажей продукции, реклама которой запрещена законом "О рекламе", не могут быть спонсорами.

В изданиях периодической печати, подготовленной при помощи спонсора, должна быть опубликована информация об этом.

В проекте отмечается, что в объявлениях (анонсах), распространяемых в периодической печати, размещение названия товарной марки, имени и лого рекламодателей, спонсора считается рекламой.

Согласно поправке к закону, несправедливая, неточная и скрытая реклама опровергается с учетом требований закона "О рекламе".

Законопроект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.