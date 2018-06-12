В Азербайджане вносятся изменения в закон “О получении информации"

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Вносятся изменения в закон Азербайджанской республики "О получении информации".

Как сообщает Report, согласно дополнению в статью 30 (методы разглашения информации) закона, правила разглашения информации в информационных интернет-ресурсах о годовой финансовой деятельности бюджетных организаций, принадлежащих государству хозяйственных обществ, которым принадлежит 30 или более процентов акций внебюджетных государственных фондов публичных юридических лиц, созданных от имени государства, в том числе выделенных из бюджета средствах и использовании выделенного имущества, утверждает орган, установленный соответствующим органом исполнительной власти.

Проект изменений вынесут на обсуждение на заседании комитета по правовой политике и государственному строительству ММ 13 июня.