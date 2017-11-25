В Азербайджане вносят изменения в порядок продления срока содержания под стражей во время досудебного производства по уголовному делу

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Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане вносятся изменения в порядок продления срока содержания под стражей во время досудебного производства по уголовному делу. Как сообщает Report, изменение будет отражено в Уголовно-процессуальном кодексе.

В дополнении 159.3-1 к ст. 159.3 говорится: В случаях, предусмотренных статьей 159.2 (во время досудебного производства суд может повторно продлить срок содержания под стражей в связи с исключительной сложностью дела на срок не свыше: по преступлениям небольшой тяжести - 2 (двух) месяцев, по тяжким преступлениям - 3 (трех) месяцев, по особо тяжким преступлениям - 5 (пяти) месяцев), следователь не позднее 10 (десяти) дней до истечения срока содержания под стражей вносит соответствующее мотивированное ходатайство прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием. В случае своего согласия с необходимостью продления этого срока прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием, не позднее чем за 7 (семь) дней до истечения установленного судебным постановлением срока содержания под стражей обращается с соответствующим представлением соответственно к военному прокурору Азербайджана, прокурору Нахчыванской Автономной Республики, прокурору города Баку или заместителю Генпрокурора Азербайджана. В случае согласия с необходимостью продления этого срока военный прокурор Азербайджана, прокурор Нахчыванской Автономной Республики, прокурор города Баку или заместитель Генпрокурора Азербайджана не позднее чем за 5 (пять) дней до истечения установленного судебным постановлением срока обращаются с соответствующим представлением в суд. В случае согласия с необходимостью продления срока содержания обвиняемого под стражей, суд до истечения срока содержания под стражей, установленного постановлением об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, принимает постановление о продлении этого срока.

В дополнении 159.8-1 говорится: В случаях, предусмотренных статьей 159.8 (в исключительных случаях, когда большой объем материалов, собранных во время досудебного производства по уголовному делу, или многочисленность обвиняемых лиц задержали или в иной форме затруднили следствие по делу, предельный срок содержания обвиняемого лица может быть продлен судом по преступлениям небольшой тяжести и тяжким преступлениям не свыше чем на 3 (три) месяца, по особо тяжким преступлениям не свыше 6 (шести) месяцев), следователь не позднее 15 (пятнадцати) дней до истечения срока содержания под стражей вносит соответствующее мотивированное ходатайство прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием. В случае своего согласия с необходимостью продления этого срока прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием, не позднее чем за 10 (десять) дней до истечения установленного судебным постановлением срока содержания под стражей обращается с соответствующим представлением соответственно к военному прокурору Азербайджана, прокурору Нахчыванской Автономной Республики, прокурору города Баку или заместителю Генпрокурора Азербайджана. В случае согласия с необходимостью продления этого срока военный прокурор Азербайджана, прокурор Нахчыванской Автономной Республики, прокурор города Баку или заместитель Генпрокурора Азербайджана не позднее чем за 7 (семь) дней до истечения установленного судебным постановлением срока обращаются с соответствующим представлением к Генпрокурору Азербайджана или его первому заместителю. В случае согласия с необходимостью продления этого срока Генпрокурор Азербайджана или его первый заместитель не позднее чем за 5 (пять) дней до истечения установленного судебным постановлением срока обращаются с соответствующим представлением в суд. В случае согласия с необходимостью продления срока содержания обвиняемого под стражей, суд до истечения срока содержания под стражей, установленного постановлением об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, принимает постановление о продлении этого срока.

Поправка рекомендована на пленарное заседание Милли Меджлиса.