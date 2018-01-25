В Азербайджане внесут изменения в закон "О социальной защите детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки"

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "Внесут изменения в закон "О социальной защите детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки". Изменения предусматривают оплату государством обучения лиц, потерявших одного из родителей до 18 лет, другой родитель которых имеет инвалидность 2-й группы".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике заявил председатель комитета Хады Раджабли.

По его словам, действующее законодательство не позволяет этого: "По предварительным подсчетам, детей этой категории более ста. Мы должны установить требуемую для их образования сумму, а после можем внести изменения в соответствующее законодательство".