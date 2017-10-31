В Азербайджане внесены изменения в договор перевозки пассажира

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане приняты изменения в договор перевозки пассажира.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект изменений в Гражданский кодекс.

Вносятся изменения в статью 842 (договор перевозки пассажира) Гражданского кодекса.

Согласно действующему законодательству, договор перевозки пассажира считается заключенным с момента покупки пассажиром у перевозчика документа для перевозки пассажиров (проездного билета) или же в результате занятия места пассажиром в транспортном средстве с разрешения на то перевозчика.

Согласно изменениям, договор перевозки пассажира будет считаться заключенным с момента покупки пассажиром у перевозчика документа для перевозки пассажиров (проездного билета) или осуществления оплаты за проезд посредством платежного оборудования или же в результате занятия места пассажиром в транспортном средстве с разрешения на то перевозчика.

Проект был вынесен на голосование и принят.