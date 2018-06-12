В Азербайджане в три раза вырос налог на сигареты

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане выросла налоговая ставка на сигареты, изготовляемые из табака.

Как сообщает Report, изменение в связи с этим в Налоговый кодекс было обсуждено на внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменению в статью 190 (Перечень и налоговые ставки подакцизных товаров) Кодекса, на каждые 1000 штук изготовленных из табака сигарет и их заменителей будет взиматься налог на сумму 12 манатов. Отметим, что до сих пор сумма налога составляла 4 маната.

Проект изменения был принят путем голосования.