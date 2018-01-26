В Азербайджане ужесточат наказание в отношении употребляющих допинг в спорте

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане ужесточат наказание в отношении употребляющих допинговые средства в спорте.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета молодежи и спорта отметил председатель комитета Фуад Мурадов.

По его словам, в связи с этим должны быть внесены дополнения в закон "О борьбе против использования допинговых средств или методов в спорте": "Существует пакет общих предложений. Сюда также входят изменения в Административный и Уголовный кодексы. Вопрос включен в план законодательных работ весенней сессии комитета молодежи и спорта".