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    В Азербайджане ужесточат меры в отношении лиц, уничтожающих животных

    © Report

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут приняты строгие меры наказания в отношении тех, кто мучает и уничтожает животных.

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по аграрной политике заявил председатель комитета Эльдар Ибрагимов.

    По его словам, в связи с этим возможны поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс: "В других странах животным оказывают внимание и заботу. В Азербайджане в отношении тех, кто мучает животных, принимаются меры. Однако их могут еще более ужесточить". 

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