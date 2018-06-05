В Азербайджане увеличивается налог на сигары

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Увеличиваются налоговые ставки, применяемые на производимые в Азербайджане сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы (тонкие сигары).

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в Налоговый кодекс.

Изменения вносятся в пункт 3 ст. 190 (перечень акцизных товаров и налоговые ставки) кодекса.

Так, за 1 000 ед. производимых в Азербайджане сигар, сигар с обрезанными концами и сигарилл (тонкие сигары) будет взиматься налог в размере 20 манатов. Ранее он составлял 10 манатов.

Проект обсудят на внеочередном пленарном заседании парламента 12 июня.