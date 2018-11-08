В Азербайджане увеличат единовременное пособие на новорожденного

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "Планируется увеличение единовременного пособия, назначаемого при рождении ребенка. В связи со значительным повышением социальных выплат мы представим в Милли Меджлис проект. По этому вопросу ведется работа".

Как сообщает Report, об этом во время обсуждения законопроектов "О бюджете на 2019 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту", "О бюджете на 2019 год Фонда страхования от безработицы", "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2019 год", "О критерии нуждаемости в азербайджане на 2019 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев.

Замминистра отметил, что пособия должны получать семьи, имеющие на это право.

По его словам, в будущем году в связи в повышением критерия нуждаемости на программу адресной социальной помощи будет потрачено 172 млн манатов.

И.Исаев отметил, что в связи с назначением инвалидности предприняты прогрессивные шаги, пути назад нет: "Нет нужды инвалиду проходить повторно две комиссии. Они и так проходят обследование в медучреждениях министерства здравоохранения. В системе пенсионного обеспечения количество инвалидов составляет 30%. Такого нет ни в одной стране мира. Сейчас минимально число людей, которым назначается инвалидность II и III групп. Если они не наберут минимальный страховой капитал, этим людям не назначается пенсия. Определенные негативные факты имеются и в назначении инвалидности I группы. Мы ведет разбирательства, чтобы и эту проблему устранить".