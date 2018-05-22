В Азербайджане устраняется ограничение для победителей международных олимпиад при выборе специальности в вузы

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане устраняется ограничение для победителей международных предметных олимпиад при выборе специальности в высшие учебные заведения.

Как сообщает Report, в связи с этим в 26-1 статью (общие правила приема студентов в Высшие и средние специальные учебные заведения) закона "Об образовании" вносятся изменения.

Пункт 5 статьи дается в новой редакции: Победители международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований принимаются в вузы по соответствующим специальностям вне конкурса.