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    В Азербайджане удостоверения личности нового поколения будут выдаваться в 2019 году

    В связи с этим вносятся изменения в закон Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики© Report

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане удостоверения личности нового поколения гражданам будут выдаваться с 1 января 2019 года.

    Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики".

    Планировалась выдача удостоверений личности с 1 января 2018 года, однако срок продлен в связи с техническими проблемами.

    Проект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

    Отметим, что удостоверения личности нового поколения будут превосходить нынешние с точки зрения безопасности. В этих удостоверениях будет иметься электронный носитель (чип), объединяющий в себе информацию о регистрации гражданина по месту жительства, семейном положении, а также биометрическое фото и другие индивидуальные показатели владельца удостоверения личности.

    Эти удостоверения будут иметь исключительное значение в урегулировании обмена биометрическими данными с соответствующими органами других стран.

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