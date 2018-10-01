В Азербайджане учреждена юбилейная медаль по случаю 100-летия органов госбезопасности и внешней разведки

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Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане учреждена юбилейная медаль по случаю 100-летия (1919-2019) органов государственной безопасности и внешней разведки.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсудили проект изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

Юбилейной медалью будут награждаться военнослужащие, показавшие высокие результаты при исполнении служебных обязанностей в органах госбезопасности и внешней разведки, отличившиеся в защите национальных интересов Азербайджана от внутренних и внешних угроз.

Проект был принят путем голосования.