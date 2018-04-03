Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане учреждена новая медаль "За заслуги в области мореходства".

Как сообщает Report, в связи с этими на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса вынесли на обсуждение проект изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

Медалью АР "За заслуги в области мореходства" будут награждаться работники сферы мореходства, показательно исполняющие свои обязанности, добившиеся больших результатов в производственной деятельности, а также лица, играющие особую роль в развитии и усовершенствовании сферы мореходства в АР.

Проект был принят путем голосования.