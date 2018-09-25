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    В Азербайджане учреждается юбилейная медаль по случаю 100-летия органов госбезопасности и внешней разведки

    © Report

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане учреждается юбилейная медаль по случаю 100-летия органов государственной безопасности и внешней разведки (1919-2019).

    Как сообщает Report, в связи с этим вносятся поправки в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей".

    Юбилейной медалью будут награждаться военнослужащие, показавшие высокие результаты при исполнении служебных обязанностей в органах госбезопасности и внешней разведки, отличившиеся в защите национальных интересов Азербайджана от внутренних и внешних угроз.

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