В Азербайджане учреждается новая медаль

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане учреждается медаль "За заслуги в области судоходства".

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся поправки в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

Медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в области судоходства" будут награждаться работники, занятые в области судоходства, образцово исполняющие свои обязанности, показавшие высокие результаты в производственной деятельности, а также лица, сыгравшие особую роль в развитии и усовершенствовании судоходства.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 3 апреля.