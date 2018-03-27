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    В Азербайджане учреждается новая медаль

    © Report

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане учреждается медаль "За заслуги в области судоходства".

    Как сообщает Report, в связи с этим вносятся поправки в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

    Медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в области судоходства" будут награждаться работники, занятые в области судоходства, образцово исполняющие свои обязанности, показавшие высокие результаты в производственной деятельности, а также лица, сыгравшие особую роль в развитии и усовершенствовании судоходства.

    Законопроект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 3 апреля.

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