Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане состоится международный футбольный турнир среди депутатов 5 стран.

Как сообщил Report председатель парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта Фуад Мурадов, турнир назначен на 9-11 марта.

Он напомнил, что 2018 год был объявлен президентом Ильхамом Алиевым "Годом Азербайджанской Демократической Республики", в связи с чем подписано соответствующее распоряжение: "Турнир приурочен к 100-летию со дня формирования парламента Азербайджана. Турнир состоится по инициативе парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта и при поддержке Милли Меджлиса”.

По словам Ф.Мурадова, в турнире примут участие депутаты 5 стран: "Этот турнир станет первым международным спортивным мероприятием парламентского уровня, как в истории Азербайджана, так и в истории Милли Меджлиса. В этом международном турнире примут участие команды парламентов Азербайджана, Турции, Украины, Польши и Латвии, в целом, 82 человека. 62 из них - депутаты, остальные - экс-депутаты и сотрудники Аппарата парламентов”.

По словам Ф.Мурадова, турнир в то же время будет нести важный посыл ведения парламентариями здорового образа жизни: "Азербайджан вновь продемонстрирует, что является спортивной страной. Общенациональный лидер Азербайджана неоднократно отмечал, что посредством спорта мы можем пропагандировать себя, свою страну и свой потенциал во всем мире".