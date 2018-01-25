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    В Азербайджане реализуют спецпрограмму для развития потенциала лиц с инвалидностью

    Это отражено в готовящемся законопроекте О правах лиц с инвалидностью

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане реализуют абилитацию лиц с инвалидностью (максимальное развитие потенциала лиц с инвалидностью и повышение жизненных возможностей).

    Как сообщает Report, это отражено в готовящемся законопроекте "О правах лиц с инвалидностью".

    Согласно 6 пункту статьи 10 закона (реабилитация и абилитация лиц с инвалидностью), абилитация лиц с инвалидностью осуществляется соответствующим органом исполнительной власти в порядке, предусмотренном соответствующим органом исполнительной власти.

    Законопроект обсудят в Милли Меджлисе.

    Отметим, что абилитация следует, после реабилитации.

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