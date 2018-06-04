Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане разрешат использовать в качестве донора лиц, переживших смерть мозга.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О трансплантации человеческих органов и (или) тканей".

В "Основные понятия закона" добавляется предложение "мертвый донор-мертвый донор – лицо старше года, погибшее от смерти мозга, смерти сердца и биологической смерти".

Кроме того, "Живой донор – дееспособное лицо старше 18 лет, добровольно разрешающее пересадку своих органов и (или) тканей больным".

Помимо этого, предлагается ряд изменений в другие статьи действующего закона.

Проект изменений будет обсужден 5 июня на заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения.