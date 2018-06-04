 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане разрешат использовать в качестве донора лиц, переживших смерть мозга

    Законопроект поступил в Милли Меджлис

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане разрешат использовать в качестве донора лиц, переживших смерть мозга.

    Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О трансплантации человеческих органов и (или) тканей".

    В "Основные понятия закона" добавляется предложение "мертвый донор-мертвый донор – лицо старше года, погибшее от смерти мозга, смерти сердца и биологической смерти".

    Кроме того, "Живой донор – дееспособное лицо старше 18 лет, добровольно разрешающее пересадку своих органов и (или) тканей больным".

    Помимо этого, предлагается ряд изменений в другие статьи действующего закона.

    Проект изменений будет обсужден 5 июня на заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi