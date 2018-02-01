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    В Азербайджане размещение рекламных щитов в открытых местах без соответствующего разрешения будет штрафоваться

    Проект поправок был вынесен на голосование и принят

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Как сообщает Report, в кодекс добавлена статья 395.1-1.


    Согласно этой статье, независимо от размера рекламных щитов, за их строительство, внесение конструктивных изменений и установку в открытых местах без разрешения соответствующих органов исполнительной власти физические лица будут штрафоваться в размере от 300 до 500 манатов, должностные лица – от 1500 до 2500 манатов, юридические лица – от 5000 до 10 000 манатов.
    Статья 428.7 Кодекса приведена в следующей редакции:
    За нарушение законодательства о рекламе в открытых местах, то есть:
    1. Размещение рекламы в открытых местах без соответствующего на то разрешения, техпаспорта и договора, а также при нарушении их требований,
    2. Размещение в открытых местах рекламы, не соответствующих закону Азербайджанской Республики “О рекламе”, а также требованиям иных законодательных актов,
    3. За неисполнение в срок и в полной мере письменных указаний и постановлений структур, созданных органом исполнительной власти, в рамках надзора за рекламой в открытых местах физические лица будут штрафоваться в размере от 300 до 500 манатов, должностые лица – от 1500 до 2 500 манатов, юридические лица - от 5000 до 10 000 манатов.

    Поправки были вынесены на голосование и приняты.

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