В Азербайджане размещение рекламных щитов в открытых местах без соответствующего разрешения будет штрафоваться

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Как сообщает Report, в кодекс добавлена статья 395.1-1.



Согласно этой статье, независимо от размера рекламных щитов, за их строительство, внесение конструктивных изменений и установку в открытых местах без разрешения соответствующих органов исполнительной власти физические лица будут штрафоваться в размере от 300 до 500 манатов, должностные лица – от 1500 до 2500 манатов, юридические лица – от 5000 до 10 000 манатов.

Статья 428.7 Кодекса приведена в следующей редакции:

За нарушение законодательства о рекламе в открытых местах, то есть:

1. Размещение рекламы в открытых местах без соответствующего на то разрешения, техпаспорта и договора, а также при нарушении их требований,

2. Размещение в открытых местах рекламы, не соответствующих закону Азербайджанской Республики “О рекламе”, а также требованиям иных законодательных актов,

3. За неисполнение в срок и в полной мере письменных указаний и постановлений структур, созданных органом исполнительной власти, в рамках надзора за рекламой в открытых местах физические лица будут штрафоваться в размере от 300 до 500 манатов, должностые лица – от 1500 до 2 500 манатов, юридические лица - от 5000 до 10 000 манатов.

Поправки были вынесены на голосование и приняты.