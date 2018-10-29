© Report

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане расширяются применяемые к депутатам запреты.

Как сообщает Report, в связи с этим вносится изменение в закон "О правилах этического поведения депутатов Милли Меджлиса".

Действующая 11 статья закона гласит: "Депутат в период полномочий не должен допускать столкновения интересов и не должен незаконно использовать свои полномочия для собственных интересов.

Депутат не должен допускать, чтобы его личные интересы и интересы заинтересованных лиц влияли на исполнение им своих обязанностей и не должен создавать условия для такого влияния.

В случае возможного возникновения противоречий между служебными обязанностями депутата и его личными интересами, он должен проинформировать об этих интересах Дисциплинарный комитет Милли Меджлиса".

Отметим, что проект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 30 октября.