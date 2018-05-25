В Азербайджане расширяются полномочия Антидопингового агентства

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Расширяются полномочия Азербайджанского национального антидопингового агентства.

Как сообщает Report, в связи с этим в закон "О борьбе с использованием допинговых средств и методов в спорте" вносится поправка.

Добавляется новый пункт в статью 7 закона (задачи Национальной антидопинговой структуры).

Согласно добавленному пункту 7.0.12-1, для предотвращения использования допинга в спорте, а также получения информации о лицах, причастных к незаконному обороту запрещенных допинговых средств, Азербайджанскому национальному антидопинговому агентству предоставляются полномочия сотрудничать и осуществлять обмен информацией с соответствующими органами исполнительной власти.