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    В Азербайджане расширяются полномочия Антидопингового агентства

    Добавляется новый пункт в статью 7 закона© Report/ Elshan Baba

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Расширяются полномочия Азербайджанского национального антидопингового агентства.

    Как сообщает Report, в связи с этим в закон "О борьбе с использованием допинговых средств и методов в спорте" вносится поправка.

    Добавляется новый пункт в статью 7 закона (задачи Национальной антидопинговой структуры).

    Согласно добавленному пункту 7.0.12-1, для предотвращения использования допинга в спорте, а также получения информации о лицах, причастных к незаконному обороту запрещенных допинговых средств, Азербайджанскому национальному антидопинговому агентству предоставляются полномочия сотрудничать и осуществлять обмен информацией с соответствующими органами исполнительной власти.

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