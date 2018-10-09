В Азербайджане расширяется круг охвата борьбы с терроризмом

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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане расширяется круг охвата борьбы с финансированием терроризма.

Как сообщает Report, в связи с этим в статью 214-1 (Финансирование терроризма) Уголовного кодекса вносится изменение.

Сейчас согласно статье, умышленный сбор или передача прямым и косвенным путем всех или части денежных средств или другого имущества независимо от источника его получения, зная, что они будут использованы для финансирования подготовки, организации или совершения лицом или группой (бандой, организацией) деяний, предусмотренных статьями 102 (Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 214 (Терроризм), 214-2 (Публичные призывы к терроризму), 214-3 (Проведение учений с целью терроризма), 215 (Захват заложника), 219 (Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного поезда), 219-1 (Морской разбой), 226 (Незаконное обращение с радиоактивными материалами), 227 (Хищение либо вымогательство радиоактивных материалов), 277 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти), 279 (Создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 280 (Вооруженный мятеж), 282 (Диверсия) и 283-1 (Создание устойчивой группы с целью участия в вооруженных конфликтах вне пределов Азербайджанской Республики) настоящего Кодекса, либо для обеспечения лица в целях совершения указанных преступлений или создаваемой в этих целях группы (банды, организации) наказывается лишением свободы от десяти до четырнадцати лет.

Изменением в диспозицию статьи добавляются статьи 219-2 (Деяния, создающие угрозу безопасности расположенных на море стационарных платформ) и 270-1 (Деяния, создающие угрозу авиационной безопасности).

Сообщается, что проект был подготовлен с целью назначения уголовной ответственности за деяния, создающие угрозу безопасности стационарных платформ, расположенных на море, и авиационной безопасности, а также за разграбление радиоактивных материалов и угрозы убийства с использованием этих материалов, нанесения тяжкого вреда здоровью или значительного урона имуществу.

Проект будет рассмотрен в ближайшие дни на пленарном заседании Милли Меджлиса.