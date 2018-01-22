В Азербайджане пройдет международный форум, связанный со здравоохранением

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "В мире проводятся форумы медицинских ассоциаций. Подобные форумы организовываются с 1984 года по сей день. Здесь в основном обсуждаются вопросы, связанные с законодательством в области здравоохранения, формированием обязательного медицинского страхования, последипломным образованием, семейной медициной и оказанием первой медицинской помощи".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения, заявил член комитета Рашад Махмудов.

Он напомнил, что в последний раз подобный форум, состоялся в прошлом году в Израиле.

Р.Махмудов отметил, что объединившись, соответствующие ассоциации в Азербайджане, обратились к указанному форуму, после чего, путем голосования 50-ти стран, приняли решение о проведении очередного форума в Азербайджане: "Международный форум планируется провести в этом году. Организаторы форума примут окончательное решение после приезда в нашу страну и проведения необходимых встреч. Отметим, что проведение форума в Азербайджане внесет свой вклад в развитие здравоохранения в нашей стране".