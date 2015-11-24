​В Азербайджане представитель оппозиционной партии стал председателем парламентского комитета

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Утвержденный по решению Милли Меджлиса на пост председателя парламентского комитета по вопросам культуры депутат Рафаэль Гусейнов является представителем ведущей оппозиционной Партии гражданской солидарности (ПГС).

Как сообщает Report, за последние годы впервые в Азербайджане председателем парламентского комитета стал представитель оппозиционной партии.

Отметим, что член "депутатской группы ПГС" Гусейнов Рафаэль Баба оглу родился в Кюрдемире 12 августа 1955 года. Он также является директором Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви. Р.Гусейнов - доктор филологических наук, действительный член НАНА, профессор. Его кандидатура была выдвинута Партией гражданской солидарности.