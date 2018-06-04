В Азербайджане предложено изменить административно-территориальные единицы 15 районов, названия сел - СПИСОК

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Будут изменены наименования некоторых территориальных единиц в Агсу, Астаре, Геранбое, Гёйгёле, Хачмазе, Хызы, Газахе, Губе, Гусаре, Масаллы, Огузе, Саатлы, Самухе, Шамкире и Евлахе.

Как сообщает Report, предложенные поправки будут рассмотрены 5 июня на заседании парламентского комитета по региональным вопросам.

Согласно проекту, село Гюрджюван в составе административно-территориального округа села Гюрджюван Агсуинского района будет именоваться селом Ханбулаг (территориальная единица будет именоваться аналогично), село Камышовка административно-территориального округа села Какалос Астаринского района будет именоваться селом Гамышоба, село Агамалыоглу административно-территориального округа Агамалыоглу Геранбойского района будет именоваться Дюзгышлаг (территориальная единица будет именоваться аналогично), село Азизбеков в составе административно-территориального округа Азизбеков будет именоваться селом Кехризли (территориальная единица будет именоваться аналогично), поселок Ханлар территориального округа села Гёйгёль Гёйгёльского района будет именоваться поселком Агдаг, село Михайловка административно-территориального округа села Йени Завод будет именоваться селом Бановшали, село Чайкянары административно-территориального округа Алексеевка Хачмазского района (территориальная единица будет именоваться аналогично), поселок Мугтадир в составе административно-территориального округа Мугтадир будет именоваться поселком Истису (территориальная единица будет именоваться аналогично), село Красный Хутор в составе административно-территориального округа села Узуноба будет именоваться Шихлы, село Чистый ключ поселка Алтыагадж Хызинского района – селом Сафбулаг, поселок Шураабад предложено переименовать в Шорабад (территориальная единица будет именоваться аналогично), село Коммуна в Газахском районе предложено переименовать в Бала Чайлы, село Новониколаевка в Губинском районе – в село Чайдюзю, село Ширвановка в Гусарском районе – в село Ширванлы (территориальная единица будет именоваться аналогично), село Калиновка в Масаллинском районе – в село Виляш (территориальная единица будет именоваться аналогично), село Астархановка в Огузском районе предложено переименовать в Чалдаш, село Владимировка – в Чайговушан, село Ханларкенд в Саатлинском районе – в Набаткенд (территориальная единица будет именоваться аналогично), село Гараевкенд – в Орта Муган (территориальная единица будет именоваться аналогично), поселок Гырмызы Самух в Самухском районе – в село Гараагаджлы (территориальная единица будет именоваться аналогично), село Люксембург – в Кобэр, село Али Байрамлы – в Сарыгая, село Гасым Исмайлов в Шамкирском районе – в Аглавашлы (территориальная единица будет именоваться аналогично), село Мухтарийат – в Гедимгала (территориальная единица будет именоваться аналогично), село Буньядабад Евлахского района – в Йени Чобанкере.