В Азербайджане предлагается ввести новое наказание за клевету и оскорбления в печати и соцсетях

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе прозвучало предложение ввести новый вид наказания к санкциям, предусмотренным статьями 147 (Клевета), 148 (Оскорбления) и 148-1 (клевета или оскорбления с фальшивых аккаунтов, профилей и имен пользователей в интернете) УК Азербайджана.

По сообщению Report, в санкционный список этих статей предложено добавить наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.

Согласно действующему законодательству, по статье 147 за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, интернете) предусмотрено взыскание штрафа в размере от 1000 до 1500 манатов, общественные работы на срок от 240 до 480 часов, исправительные работы сроком до 1 года, либо лишение свободы сроком до шести месяцев.

Статьей 148 предусмотрены аналогичные меры наказания. За нарушение статьи 148-1 УК Азербайджана предусмотрено взыскание штрафа в размере от 1000 до 2000 манатов, общественные работы на срок от 360 до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, либо лишение свободы сроком до 1 года.

Мубариз Асланов