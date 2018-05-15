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    В Азербайджане предлагается учредить "День матери"

    © Report

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ На заседании парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей депутат Агаджан Абиев предложил учредить в Азербайджане "День матери". 

    Как сообщает Report, парламентарий подчеркнул, что все начинается с уважения к матери, поэтому нужно учредить такой день. 

    Касаясь данного вопроса, председатель комитета Агия Нахчыванлы сказала, что в интеллигентных семьях подобные дни отмечаются: 

    "Где бы ни были дети, в особые дни они собираются у родителей. Есть такая традиция. Предложение об учреждении "Дня матери" также интересно". 

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