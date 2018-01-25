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    В Азербайджане предлагается создание службы реестра инвалидов

    Депутат отметил, что в законопроекте О правах лиц с инвалидностью должен найти свое отражение пункт о жилищном обеспечении инвалидов© Report

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается создание службы реестра инвалидов.

    Как сообщает Report, с таким предложением на сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О правах лиц с инвалидностью" выступил депутат Муса Гулиев.

    Он отметил, что в случае создания доступного для каждого реестра людей с инвалидностью, будет возможно узнать какие услуги оказываются инвалидам, в чем заключаются их проблемы и другие вопросы, касающиеся людей с инвалидностью.

    Депутат отметил, что в законопроекте "О правах лиц с инвалидностью" должен найти свое отражение пункт о жилищном обеспечении инвалидов.

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