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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается создание службы реестра инвалидов.

Как сообщает Report, с таким предложением на сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О правах лиц с инвалидностью" выступил депутат Муса Гулиев.

Он отметил, что в случае создания доступного для каждого реестра людей с инвалидностью, будет возможно узнать какие услуги оказываются инвалидам, в чем заключаются их проблемы и другие вопросы, касающиеся людей с инвалидностью.

Депутат отметил, что в законопроекте "О правах лиц с инвалидностью" должен найти свое отражение пункт о жилищном обеспечении инвалидов.