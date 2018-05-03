В Азербайджане предлагается проводить проверки на объектах без предупреждения

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Начальник Инспекции по контролю над качеством лекарств Центра аналитической экспертизы министерства здравоохранения Пярвиз Азизбеков предлагает проводить проверки на объектах без предупреждения.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании комитета здравоохранения Милли Меджлиса П.Азизбеков сказал, что в настоящее время министерство не может проводить внеплановые проверки.

По его словам, в настоящее время, согласно законодательству, внеплановые проверки ведутся только на основе жалоб, публикаций в СМИ, в том числе обращений государственных органов. В связи с этим министерство здравоохранения также подготовит предложения, чтобы осуществлять проверки без предупреждения.