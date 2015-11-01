В Азербайджане пожилые избиратели отметили день рождения на избирательном участке

Баку. 1 ноября .REPORT AZ/ Пожилые избиратели села Гарадемирчи Бардинского района справили день рождения на избирательном участке.

Как сообщает Report, зарегистрированные в 45-м избирательном участке 94-го Бардинского сельского избирательного округа жители села Гарадемирчи 90-летний Гейдаров Оруджгулу и 85-летняя Бановша Алиева отметили день рождения на избирательном участке.

Оба именинника отметили, что с большой охотой участвуют на парламентских выборах 5-го созыва. Они заявили, что самостоятельно проголосовали за своего кандидата.