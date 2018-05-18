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    В Азербайджане повышают пошлины за выдачу ветеринарного свидетельства, сертификата, ветпрепаратов

    В Азербайджане повышают пошлины за выдачу ветеринарного свидетельства, сертификата, ветпрепаратов

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане определены новые пошлины за выдачу ветеринарного свидетельства, сертификата и регистрационного свидетельства ветеринарных препаратов. 

    Как сообщает Report, соответствующие поправки вносятся в закон "О госпошлине". 

    Согласно законопроекту, для выдачи сертификата продовольственной безопасности установлена госпошлина в размере 20 манатов. В зависимости от особенностей регистрации, установлены следующие госпошлины: 150 манатов на внесение в реестр в первый раз, 50 манатов за регистрацию поправок в информационный реестр, 10 манатов – за выдачу дубликата выписки из реестра. 

    Пошлина за выдачу ветеринарного сертификата повышена с 5 до 20 манатов, за выдачу регистрационного свидетельства ветеринарного препарата (одного) с 50 до 100 манатов, выдача регистрационного свидетельства на пестициды, биологические препараты и агрохимические вещества (за один документ) обойдется уже не в 50, а 100 манатов, пошлина за выдачу импортного карантинного разрешения составит 3 маната, , пошлина на транспортное средство (комплект) вне зависимости от вида повышена с 1 до 10 манатов, пошлина за почтовую пересылку (комплект) с 20 гяпиков до 2 манатов.

    Законопроект о поправках будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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