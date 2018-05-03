Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане повышается зарплата судей.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся поправки в закон "О судах и судьях".

Согласно поправке в ст. 106 (о материальном обеспечении судей) закона, председателю Верховного суда будет выдаваться зарплата в размере 2280 манатов (ранее 2070 манатов).

Судьи Верховного суда и Апелляционного суда Нахчыванской Автономной Республики будут получать зарплату в размере 90% должностного оклада судьи Верховного суда, то есть 2052 маната.

Должностной оклад председателей судов по тяжким преступлениям, а также Суда по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики, военных судов, административно-экономических судов будет в размере 80% от должностного оклада председателя Верховного суда, то есть 1 824 маната.

Оклад председателей других судов предусмотрен в размере 70% от должностного оклада председателя Верховного суда, то есть 1 596 манатов.

Заместители председателей всех судов будут получать зарплату в размере 90% должностного оклада председателя - 1436 манатов.

Отметим, что проект поправок вынесут на обсуждение пленарного заседания ММ 4 мая.

Применение поправок предусмотрено с 1 мая.