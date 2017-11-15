 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане получающим профтехобразование будет предоставлено право отсрочки от военной службы

    Это отражено в готовящемся законе О профессиональном образовании

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане получающим профтехобразование будет предоставлено право отсрочки от военной службы.

    Как сообщает Report, это отражено в готовящемся законе "О профессиональном образовании".

    В 4-й статье (обязанности государства) закона указано: "Получающим полное среднее образование в профессионально-технических учебных заведениях присваивается право отсрочки от действительной воинской службы сроком на один год для участия в процессе принятия на очередную образовательную ступень после завершения обучения".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi