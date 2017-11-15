Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане получающим профтехобразование будет предоставлено право отсрочки от военной службы.

Как сообщает Report, это отражено в готовящемся законе "О профессиональном образовании".

В 4-й статье (обязанности государства) закона указано: "Получающим полное среднее образование в профессионально-технических учебных заведениях присваивается право отсрочки от действительной воинской службы сроком на один год для участия в процессе принятия на очередную образовательную ступень после завершения обучения".