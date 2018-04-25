В Азербайджане полиция выявила 570 работающих и занимающихся попрошайничеством детей в прошлом году

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В 2017 году Главное управление по борьбе с торговлей людьми МВД Азербайджана в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установило 20 тыс. 285 иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории страны, 6 тыс. 330 из них были выдворены за пределы Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодной информации Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми за 2017 год.

В сообщении отмечается, что в ходе проведенных территориальными органами полиции рейдов с целью предотвращения эксплуатации детского труда было обнаружено 570 детей, оставшихся в стороне от семейной среды, средств педагогического и общественного влияния, работающих и побирающихся на улице. В результате проведенных соответствующих проверок было установлено, что это дети стали жертвами торговли людьми или принудительного труда. В органы опеки на рассмотрение было направлено 450 материалов по таким детям. Были приняты меры административного взыскания в отношении 220 родителей, не выполняющих возложенные на них обязательства и не занимающихся их обучением и воспитанием.

Условия проживания усыновленных в прошлом году 124 детей находятся под контролем, Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей провел мониторинги в местах их проживания, и обеспечил оказание им необходимой социальной и медицинской помощи.

Документ с данными будет вынесен на обсуждение на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса.

Напомним, что национальным координатором по борьбе с торговлей людьми является первый заместитель министра внутренних дел Вилаят Эйвазов.