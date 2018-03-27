В Азербайджане определены требования к информпродукции в телерадиовещании

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане определены требования к информационной продукции, распространяемой посредством телерадиовещания.

Как сообщает Report, согласно статье 9 (Требования к информационной продукции, распространяемой посредством телерадиовещания) законопроекта "О защите детей от вредоносной информации", поступившего в Милли Меджлис за подписью президента Ильхама Алиева, распространение информационной продукции возрастной категории "Универсал", "6-", "6+" и "12+" не ограничивается по времени.

На распространение следующих информационных продуктов, за исключением вещания на платной основе информационных продуктов на телеканалах посредством особых декодеров, вводится ограничение.

1. Предусмотренная статьей 4.3.3 законопроекта (Относится к информации, трансляция которой ограничена среди детей определенных возрастных групп, относятся: Сцены насилия и жестокости, информация с содержанием нецензурной (жаргон) лексики, с содержанием пугающих сцен, информация эротического содержания) трансляция информации возрастной категории "16 +" - с 7 до 21 часов по местному времени.

2. Предусмотренная статьей 4.2 (Относится к информации, трансляция которой ограничена среди детей, относятся: Пропаганда насилия и жестокости, а также совершения преступлений, информация, создающая потенциальную опасность жизни и безопасности детей и др.) и статьей 4.3.4 (информация с эротическим содержанием) трансляция информации возрастной категории "18+" и "16+" - с 6 до 23 часов по местному времени.

Во время трансляции информации возрастной категории "18 +" на телеканале и радио должно быть сделано соответствующее предупреждение посредством знаков на телевидении или озвучивания на радио.

В ближайшее время законопроект будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе. В случае принятия проекта парламентом, закон вступит в силу 1 января 2020 года.