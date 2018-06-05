В Азербайджане определены формы госрегулирования в сфере медицинской оптики

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане определены формы государственного регулирования в сфере медицинской оптики.

Как сообщает Report, в связи с этим подготовлен новый законопроект "О медицинской оптике".

Согласно 3-й статье (формы госрегулирования в сфере медицинской оптики) закона, государственное регулирование в сфере медицинской оптики будет осуществляться следующим образом:

1. Наложение ограничения на ввоз товаров медицинской оптики, не имеющих сертификатов соотвествия, гигиены и проихождения, выданных в стране происхождения либо производителей;

2. Подготовка специалистов в сфере медицинской оптики и оптометрии, регулярное повышение их квалификации;

3. Выдача отзыва на открытие магазинов медицинской оптики.

Законопроект будет обсужден 5 июня на заседании комитета здравоохранения Милли Меджлиса.