В Азербайджане определены формы госрегулирования в сфере медицинской оптики

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане определены формы государственного регулирования в сфере медицинской оптики.
Как сообщает Report, в связи с этим подготовлен новый законопроект "О медицинской оптике".
Согласно 3-й статье (формы госрегулирования в сфере медицинской оптики) закона, государственное регулирование в сфере медицинской оптики будет осуществляться следующим образом:
1. Наложение ограничения на ввоз товаров медицинской оптики, не имеющих сертификатов соотвествия, гигиены и проихождения, выданных в стране происхождения либо производителей;
2. Подготовка специалистов в сфере медицинской оптики и оптометрии, регулярное повышение их квалификации;
3. Выдача отзыва на открытие магазинов медицинской оптики.
Законопроект будет обсужден 5 июня на заседании комитета здравоохранения Милли Меджлиса.
İlkin PirəliАвтор новости
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