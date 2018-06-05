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    В Азербайджане определены формы госрегулирования в сфере медицинской оптики

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане определены формы государственного регулирования в сфере медицинской оптики.

    Как сообщает Report, в связи с этим подготовлен новый законопроект "О медицинской оптике".

    Согласно 3-й статье (формы госрегулирования в сфере медицинской оптики) закона, государственное регулирование в сфере медицинской оптики будет осуществляться следующим образом:

    1. Наложение ограничения на ввоз товаров медицинской оптики, не имеющих сертификатов соотвествия, гигиены и проихождения, выданных в стране происхождения либо производителей;

    2. Подготовка специалистов в сфере медицинской оптики и оптометрии, регулярное повышение их квалификации;

    3. Выдача отзыва на открытие магазинов медицинской оптики.

    Законопроект будет обсужден 5 июня на заседании комитета здравоохранения Милли Меджлиса.

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