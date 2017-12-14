Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане обращение для получения электронной визы в ускоренной форме будет рассматриваться не дольше 3 часов.

Как сообщает Report, в связи с этим вносится изменение в закон "О туризме".

Согласно пункту 7-1.16 закона (туристическая виза) обращение в связи с электронной визой рассматривается не более чем в течение трех дней, при отсутствии причин для отказа, виза документируется и отсылается на электронную почту обратившегося. При отказе от выдачи визы, на электронную почту обратившегося отсылается информация об отказе. Согласно дополнению в пункт, для получения электронной визы в ускоренной форме обращение будет рассматриваться не дольше 3 часов.